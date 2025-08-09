Com desfalques na zaga, Inter recorre a jovem da base para jogo contra o Bragantino

Jovem de 1m93cm é alternativa para o lado direito. SC Internacional / Divulgação

A falta de zagueiros no grupo principal fez o técnico Roger Machado recorrer a opções da base. Para a partida contra o Bragantino, neste sábado (9), o treinador convocou Pedro Kauã. Gaúcho de Porto Alegre, o jovem de 1m93cm é alternativa para o lado direito do sistema defensivo.

Atuando pelo time sub-20, Pedro Kauã participa com frequência dos treinamentos do elenco principal do Inter. Na primeira rodada do Gauchão deste ano, o defensor já havia sido opção de Roger no banco de reservas, na partida contra o Guarany, em Bagé.

Em 2024, antes de ser integrado ao grupo principal, Victor Gabriel era o seu companheiro de zaga na base.

Para o confronto com o Bragantino, a única alternativa de zagueiro pelo lado direito, além de Pedro Kauã, é Clayton Sampaio. Juninho e Victor Gabriel atuam pelo lado esquerdo.

As ausências de Vitão, suspenso, e de Mercado, lesionado, somados às saídas de Kaique Rocha e Rogel, aumentam os desfalques para o duelo no interior de São Paulo.

Bragantino e Inter se enfrentam neste sábado, às 18h30min, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Ambos os times vêm de derrotas na competição.