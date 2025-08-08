Com baixas, Inter faz último treino para enfrentar o Bragantino

Bruno Tabata pode ganhar chance no time titular. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Com apenas dois treinos, o Inter finalizou a preparação para enfrentar o Bragantino, neste sábado (9), às 18h30min, no Cicero de Souza Melo. Roger Machado não contará com quatro titulares importantes neste confronto.

Vitão, suspenso pelo STJD, Mercado, Richard e Carbonero estão entregues ao departamento médico e são ausências confirmadas. Clayton, Juninho, Luis Otávio e Vitinho são possíveis substitutos.

Além dos desfalques, Roger também pode preservar alguns titulares em função do jogo contra o Flamengo, pela Libertadores. Braian Aguirre, Bernabei e Alan Patrick são candidatos.

Em meio às baixas, o técnico pode voltar a utilizar Alan Rodríguez. O volante não foi inscrito a tempo das partidas da Copa do Brasil, mas está liberado para atuar no Brasileirão e na Libertadores.

Provável escalação

Após o treino, a delegação embarca para São Paulo. Um provável time tem Rochet; Braian Aguirre, Clayton, Juninho e Bernabei; Luis Otávio e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick (Bruno Tabata) e Wesley; Borré.