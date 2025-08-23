Com apenas uma mudança, Inter está escalado para enfrentar o Cruzeiro

O Inter está escalado para enfrentar o Cruzeiro, a partir das 18h30min deste sábado (23), pela 21ª rodada do Brasileirão. No duelo do Mineirão, Roger Machado praticamente repete a escalação da partida anterior, contra o Flamengo, pela Libertadores.
A única mudança é no meio-campo. Com dores no adutor da coxa direita, o volante Thiago Maia dá lugar a Richard.
O camisa 29 nem sequer viajou para Belo Horizonte. Além do volante, Enner Valencia e Vitinho, suspensos, também são desfalques para o confronto.
A defesa segue composta por Vitão e Juninho, com Aguirre e Bernabei nas laterais. Wesley e Ricardo Mathias permanecem no ataque titular e Carbonero e Rafael Borré seguindo como opções no banco de reservas.
No papel
Assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard, Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.
No banco, a novidade é o jovem Allex, meia de 19 anos. Além dele, são opções: Anthoni, Clayton, Victor Gabriel, Alan Benítez, Luis Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero, Allex, Borré, Carbonero, Gustavo Prado, Raykkonen.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.