Com apenas uma mudança, Inter está escalado para enfrentar o Cruzeiro

Richard substitui Thiago Maia no meio-campo. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O Inter está escalado para enfrentar o Cruzeiro, a partir das 18h30min deste sábado (23), pela 21ª rodada do Brasileirão. No duelo do Mineirão, Roger Machado praticamente repete a escalação da partida anterior, contra o Flamengo, pela Libertadores.

A única mudança é no meio-campo. Com dores no adutor da coxa direita, o volante Thiago Maia dá lugar a Richard.

O camisa 29 nem sequer viajou para Belo Horizonte. Além do volante, Enner Valencia e Vitinho, suspensos, também são desfalques para o confronto.

A defesa segue composta por Vitão e Juninho, com Aguirre e Bernabei nas laterais. Wesley e Ricardo Mathias permanecem no ataque titular e Carbonero e Rafael Borré seguindo como opções no banco de reservas.

No papel

Assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard, Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

No banco, a novidade é o jovem Allex, meia de 19 anos. Além dele, são opções: Anthoni, Clayton, Victor Gabriel, Alan Benítez, Luis Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero, Allex, Borré, Carbonero, Gustavo Prado, Raykkonen.