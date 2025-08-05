Colunistas opinam: quem avança no confronto Fluminense x Inter?

Zero Hora perguntou para seus colunistas quem é favorito. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter entrará em campo nesta quarta-feira (6) em busca de reverter o resultado contra o Fluminense pela Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe de Roger Machado, dentro do Beira-Rio, perdeu por 2 a 1 e precisará se classificar dentro do Maracanã a partir das 21h30min.

O Colorado necessita vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar. Se a vitória for por um gol a mais, a disputa vai para os pênaltis.

Pensando nisso, Zero Hora perguntou para seus colunistas quem é favorito a avançar para as quartas de final. Confira:

Vaguinha

Inter. Primeiro, porque a camisa colorada jamais entra em campo derrotada. Segundo, pois esse grupo já deu resposta em momentos decisivos. É preciso confiar em um trabalho que, na maior parte do tempo, trouxe resultados.

Marcelo De Bona

O Fluminense é o favorito. Pela vantagem obtida e, principalmente, pelo pouco futebol apresentado pelo Inter. Ainda que tenham elencos parecidos, o time carioca é mais consistente no momento. Acho que a chance do Inter pode aumentar com a mudança de esquema, já que o 4-2-3-1 parece ter falido.

Gustavo Manhago

Acho que passa o Fluminense. O Inter vive um viés de baixa. O técnico não tem encontrado soluções para os graves problemas que têm na saída do meio-campo e nas finalizações.

A paciência do torcedor se acabou e não há mais uma "química" entre o trabalho do técnico e dos jogadores, com a torcida. Os cariocas vão jogar em casa, podendo empatar, e com um técnico que é especialista neste tipo de competição.

Afora tudo isso, o histórico do Inter ao longo da Copa do Brasil, desde 1989, é sofrível. Ou seja, só se contrariar, e muito, a lógica, os colorados levarão a vaga nesta quarta no Maracanã.