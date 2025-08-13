Colorados dominam orla de Copacabana antes de Flamengo x Inter

Colorados fazem esquenta para o jogo. Rafael Diverio / Agência RBS

A mobilização de colorados para o jogo das 21h30min, no Maracanã, entre Flamengo e Inter, pela Libertadores, está bem nítida na orla de Copacabana. Uma multidão de gaúchos aproveita o dia ensolarado e de temperatura de 25ºC do Rio de Janeiro para curtir a praia, confraternizar e relaxar antes do jogo.

A Barraca dos Colorados, ponto tradicional que fica praticamente em frente ao hotel da concentração do Inter, foi o local escolhido para a maior aglomeração de torcedores.

Torcidas parceiras

A saída dos colorados para o Maracanã será de Copacabana, a partir das 17h30min. Pela amizade com os flamenguistas, não são esperados problemas no trajeto até o estádio. Os cariocas também costumam ser bem recebidos no Beira-Rio, inclusive com churrasco no Parque Marinha do Brasil.