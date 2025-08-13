Inter

Ambiental
Notícia

Colorados dominam orla de Copacabana antes de Flamengo x Inter

A Barraca dos Colorados, ponto tradicional que fica praticamente em frente ao hotel da concentração do Colorado, foi o local escolhido para a maior aglomeração de torcedores

Rafael Diverio

Do Rio de Janeiro

