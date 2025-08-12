Colorados começam a chegar ao Rio e preparam ruas de fogo para recepção do Inter

José Carlos Rangel (E), Enisio Nunes Silva (C) e Andrey Silva reforçam a torcida colorada no Rio Rafael Diverio / Agência RBS

O Inter não jogará sozinho no Maracanã. Contra os mais de 65 mil flamenguistas esperados para o confronto desta quarta-feira (13), 21h30min, haverá 2 mil colorados.

Os gaúchos já são vistos na orla do Rio de Janeiro, e a tendência é de aumento do público a partir da noite desta terça-feira (12) e ao longo da quarta. Uma grande mobilização está prevista para recepcionar a delegação à tardinha.

Recepção no Rio

O voo dos jogadores está previsto para pousar no Rio por volta de 18h. De lá, eles vão para um hotel em Copacabana. E serão recebidos pelo povo. Os colorados do Rio e os que vierem do RS farão ruas de fogo no caminho do ônibus, algo semelhante ao que foi feito em 2023, contra o Fluminense, também pela Libertadores.

Depois da festa, a celebração se estenderá ao Copinha. O bar, também em Copacabana, é um tradicional reduto dos colorados, que se reunem por lá para assistir aos jogos e para iniciar deslocamentos quando as partidas são no Rio.

Zé Vermelho

É para lá que vão José Carlos Rangel, Enisio Nunes Silva e Andrey Silva. Rangel, conhecido por Zé Vermelho, está em terras cariocas desde antes jogo com o Fluminense e estendeu as férias para acompanhar também o duelo da Libertadores. Enisio e Andrey, pai e filho, são de Rio Pardo, mas moram em Porto Alegre já há algum tempo.

— Não podemos ficar esperando só. Precisamos agredir, tentar ganhar — comentou Zé Vermelho.