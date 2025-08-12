Inter

Libertadores
Notícia

Colorados começam a chegar ao Rio e preparam ruas de fogo para recepção do Inter

São esperados 2 mil torcedores gaúchos no Maracanã; delegação chega no final da tarde para partida de quarta-feira

Rafael Diverio

Do Rio de Janeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS