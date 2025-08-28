Cobranças da torcida e explicações da direção: pressão sobre Roger aumenta antes de Inter x Fortaleza

Treinador colorado tem consciência que seu cargo está sob risco. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A pressão sobre o Inter teve mais um episódio clássico do futebol brasileiro. Lideranças de uma torcida organizada estiveram no CT Parque Gigante para conversar com dirigentes nesta quarta-feira (27). Segundo os relatos colhidos pela reportagem, foi um encontro pacífico, mas com cobrança. Atletas e comissão técnica não participaram do diálogo.

A reunião ocorreu após o treino. Ao serem informados sobre os 15 integrantes da Guarda Popular presentes no CT, o vice de futebol José Olavo Bisol e o diretor esportivo Andrés D'Alessandro aceitaram receber os torcedores. Houve críticas ao baixo rendimento do time, que culminou nas eliminações em Copa do Brasil e Libertadores, além da 13ª posição no Brasileirão.

Os dirigentes apresentaram as explicações que julgaram pertinentes e prometeram evolução já para domingo (31), contra o Fortaleza. Para isso, pediram apoio da torcida. Eles teriam entrado em um acordo para uma espécie de pacto neste jogo das 20h30min, válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

A verdade é que Roger está muito pressionado. Informalmente, o jogo é tratado como decisivo para o futuro do técnico. Inclusive, ele mesmo tem noção disso.

Qualquer resultado diferente de vitória deverá culminar com sua saída do cargo, especialmente porque o campeonato vai parar por duas semanas para a data Fifa.

Além disso, na Argentina circulam informações sobre uma sondagem a Ramón Díaz, que se desligou do Olimpia no final de semana. Jornalistas atribuem a saída a uma eventual substituição de Roger. No Inter, o assunto é negado com veemência.

Preparativos

Thiago Maia voltou ao treinos nesta quarta-feira (27). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O time volta a treinar nesta quinta-feira (28). A expectativa é pelo retorno de Alan Patrick às atividades no gramado. Ele não apareceu no campo nos treinos de terça e quarta.

Thiago Maia foi a principal novidade no treino desta quarta, recuperado de desconforto no músculo adutor da coxa direita. Roger tem mais três encontros com os atletas para definir a equipe.

A tendência é pelos retornos de Thiago Maia e Carbonero ao time titular. A ausência será Borré, expulso contra o Cruzeiro.