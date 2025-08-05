Clube italiano anuncia a contratação de goleiro do Inter por empréstimo

Atleta de 18 anos não teve oportunidades no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O goleiro Henrique Menke foi oficializado como reforço do Como, da Itália. O clube europeu anunciou nesta terça-feira (5) a contratação do jogador do Inter por empréstimo, com opção de renovação.

Sem chances de figurar até mesmo no banco de reservas do Beira-Rio, atrás de Rochet e Anthoni, o atleta de 18 anos foi repassado para ganhar experiência e trazer retorno financeiro.

Menke sequer terminou o Brasileirão sub-20, que culminou com o rebaixamento do Inter, pois já havia sido liberado para viajar à Marbella, na Espanha, onde integrou a pré-temporada do time profissional do Como. Entretanto, conforme noticiou o clube italiano, o goleiro integrará inicialmente o time Primavera — como é chamado o sub-20.

— Reconhecemos a necessidade de contratar um jovem goleiro com grande potencial e estamos muito felizes em receber o Henrique. Ele já ganhou experiência internacional com a seleção (sub-20) e é um goleiro forte tanto com os pés quanto com as mãos. Ele começou a pré-temporada muito bem, então vamos ver o que ele consegue alcançar — declarou o chefe de desenvolvimento do Como, Osian Roberts.

O time italiano é treinado pelo ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas e, ao final da última temporada, se despediu do experiente goleiro Pepe Reina, ex-Barcelona e Liverpool, que anunciou aposentadoria.

— Este é um passo muito importante para mim, para a minha vida e para a minha carreira. É uma grande mudança, porque estou deixando não só o meu país, mas também o meu continente, mas estou muito feliz e entusiasmado — comentou o goleiro.