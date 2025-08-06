Clube do Chipre contrata volante do Inter que pertence ao Grupo City

Diego Rosa chegou ao Inter em fevereiro de 2025. Ricardo Duarte / Inter

Enquanto define a vida na Copa do Brasil, o Inter finalizou a liberação de volante para clube do Chipre. O Apoel negociou a contratação de Diego Rosa, meio-campista que foi pouco aproveitado no clube gaúcho. Nesta quarta-feira (6) Colorado aceitou a liberação do jogador pela chegada de reforços e também pela ascensão de jovem da base.

Diego Rosa, revelado na base do Grêmio, pertence ao grupo City e chegou na primeira janela de transferências da temporada. Ele disputou sete partidas na equipe sem conseguir se destacar.

Ex-meia, atuou como volante e lateral-direito, principalmente em treinamentos. As conversas estavam adiantadas, é o que garantiram envolvidos nas tratativas. A informação sobre a possível contratação foi inicialmente divulgada pelo repórter Juliano Machado e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Também interferiram, na liberação de Diego Rosa as recentes chegadas de Richard e Alan Rodríguez e a ascensão do jovem de 18 anos, Luís Otávio. O vínculo de empréstimo com o Colorado era válido até dezembro de 2025, mas foi rompido para que a transferência para o clube do Chipre fosse concluída.