Clube árabe faz investida para comprar titular do Inter; veja os valores

Wesley está de saída do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O atacante Wesley, do Inter, é alvo de uma investida do Al-Rayyan, do Catar. O clube árabe está prestes a apresentar uma oferta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,5 milhões). A direção colorada está ciente e, nos bastidores, as chances são consideradas altas de o negócio ser concretizado.

A informação sobre a proposta foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada por Zero Hora. Ainda não está definido se o atleta jogará contra o Fortaleza, neste domingo (31), no Beira-Rio.

O Inter detém 50% dos direitos econômicos de Wesley. Logo, teria direito a 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,7 milhões). Os os outros 50% pertencem ao Palmeiras.

Apesar de o atacante ser titular absoluto do técnico Roger Machado, a direção colorada não deve impor dificuldades para a negociação.

Além de Wesley não estar em boa fase e de os valores serem expressivos, o clube precisa vender ao menos um jogador para equilibrar as contas e cumprir as metas orçamentárias.