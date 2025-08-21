Clima de amizade marca encontro entre torcidas do Inter e Flamengo antes da partida

Enquanto alguns flamenguistas optaram por assistir ao jogo na quadra da Imperadores do Samba, outros foram para o meio dos colorados Antonio Oliveira / Agencia RBS

É evidente que o futebol conta com diversos casos de violência, principalmente envolvendo torcidas. Entretanto, o que se viu nos arredores do Beira-Rio antes de Inter e Flamengo, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, foi uma relação amistosa entre colorados e flamenguistas.

Em meio às brincadeiras e palpites sobre o placar do jogo, os adeptos dos dois clubes andavam próximos, às vezes até lado a lado.

