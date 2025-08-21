Chuva de papel picado atrasa Inter x Flamengo pela Libertadores

O que era para proporcionar apenas um efeito bonito sobre o gramado do Estádio Beira-Rio com a chuva de papel picado, acabou causando um grande incômodo e atraso de 21 minutos antes de a bola rolar para Inter e Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final.
Funcionários do clube trabalharam para remover os papéis do gramado para que o jogo pudesse começar. Segundo o colunista Eduardo Gabardo, durante a Jornada Digital da Rádio Gaúcha, o Inter deve ser punido pela Conmebol pela iniciativa. Para o comentaria Vaguinha, a ideia acabou "esfriando" a partida.
Até o final da partida, a direção do Inter não havia se manifestado sobre o episódio. Durante a transmissão da ESPN, porém, a repórter Marcela Rafael disse que o papel picado seria usado na hipótese de classificação do Inter.
