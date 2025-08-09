Cheio de interrogações, Inter visita o Bragantino para se encontrar antes da Libertadores

Alan Rodríguez (D) é um dos poucos confirmados no time. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Antes da Libertadores, o Brasileirão. Antes do Maracanã, um teste em Bragança Paulista. Antes do mata-mata, três pontos em disputa. Antes das dúvidas, as chances para novas certezas. É esse o cenário de Bragantino x Inter, às 18h30min de sábado (9), pela 19ª rodada. Uma partida para tentar sair da metade inferior da tabela, e também para Roger decidir quais serão os novos titulares colorados.

Quatro dias antes de abrir as oitavas de final da Libertadores, o Inter tenta se reencontrar. O dilema é o de todos os times que estão em mais de uma competição. Às vésperas de uma decisão em mata-mata, que escalação se manda a campo?

De um lado, a necessidade de voltar a vencer no Brasileirão. Por si só, isso obrigaria a escalar força máxima. Mas diante de um adversário da parte alta da tabela, apesar de não vencer há cinco jogos, não há garantia de vitória. Só de desgaste.

E aí reside o outro lado: como enfrentar um dos melhores times do continente, o que mais se reforçou na janela, se não estiver descansado, na condição física mais próxima do ideal?

Dúvidas e mistérios

Por isso, há tantos mistérios. Na lateral direita, Aguirre será titular na quarta-feira (13). Mas diante da dificuldade do cenário no Maracanã, quando terá de parar Samuel Lino, Cebolinha e os demais atacantes, é possível que Roger use Alan Benítez contra o Bragantino.

Na zaga, Vitão está fora, cumprindo o último jogo de suspensão. Com a lesão de Mercado, sobrou Clayton Sampaio como defensor pela direita. Na esquerda, a tendência é Juninho, até para ganhar ritmo. E Bernabei é o lateral-esquerdo possível. Sem ele, a alternativa é improvisar Victor Gabriel.

No meio-campo são muitas interrogações e apenas uma afirmação. Alan Rodríguez vai jogar. A dúvida é saber onde, se de segundo volante ou mais adiantado. Atrás dele, as dúvidas residem entre Thiago Maia, Bruno Henrique e Luis Otávio. Richard está fora, cumprindo o protocolo de concussão, que exige cinco dias de repouso antes de voltar a jogar. Alan Patrick também é dúvida, pela questão física. Sem ele, jogaria Bruno Tabata.

Nenhum atacante está confirmado. As má fases de Borré, Valencia, Vitinho e Wesley não dão segurança. Ao mesmo tempo, demandam ritmo para que acabe a inhaca. Nesse cenário, tem Ricardo Mathias, que entrou contra o Fluminense e é pedido por parte da torcida.

O adversário

No Bragantino, a ausência mais sentida é Eduardo Sasha. Suspenso por ter sido expulso contra o Atlético-MG, o atacante deve ser substituído por John John.

Em agosto, o Inter tenta se reinventar. E ganhar fora de casa pode recuperar parte da confiança que foi embora em algum lugar do Beira-Rio.