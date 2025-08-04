CBF divulga áudio do VAR em marcação de pênalti para o Inter contra o São Paulo; veja o vídeo

Árbitro Alex Gomes Stefano foi pressionado pelos jogadores do Inter. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No final da partida entre Inter e São Paulo, no domingo (3), o árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) marcou um pênalti para o Colorado após revisão do VAR. Mesmo com Bruno Tabata convertendo, a equipe colorada foi derrotada no Beira-Rio, por 2 a 1.

No lance, que foi uma cobrança de falta no lado direito da área, Tabata cruzou rasteiro para Carbonero, que tocou na bola e foi derrubado por Pablo Maia.

Na hora, o árbitro carioca nada marcou. Porém, o VAR comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) fez a revisão do lance. No áudio divulgado pela CBF, ele sugere a marcação do pênalti.

— Jogador vermelho toca a bola e o de branco varre ele... o joelho pega na canela, o contato desequilibrou. Sugiro revisão para possível penal — disse.

Portanto, na avaliação do VAR, o jogador do São Paulo, mesmo tentando recolher a perna, acerta o atleta do Inter. Após rápida revisão do árbitro, ele definiu por marcar o pênalti, sem cartão amarelo para Pablo Maia.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.