Carbonero lamenta derrota do Inter para o Cruzeiro: "Precisamos recuperar o futebol do início do ano"

O Inter conheceu a quarta derrota seguida na temporada, neste sábado (23), ao ser perder para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. O resultado da 21ª rodada do Brasileirão deixa o Colorado com 24 pontos conquistados.
O resultado aumenta a pressão no trabalho de Roger Machado. Os jogadores também não parecem encontrar formas de mudar a situação colorada.
— Estamos passando por um momento complicado. Temos de trabalhar muito e recuperar o futebol do início do ano, em que conquistamos o Gauchão — disse Carbonero, ao Amazon Prime, após a partida.
O colombiano foi o único que parou para dar entrevista no campo após o resultado negativo.
O próximo desafio do Inter será no domingo (31), no Beira-Rio, diante do Fortaleza. Este será o último jogo antes da data-Fifa de setembro.