Carbonero lamenta derrota do Inter para o Cruzeiro: "Precisamos recuperar o futebol do início do ano"

Carbonero durante jogo do Inter contra o Cruzeiro. Ricardo Duarte / Internacional

O Inter conheceu a quarta derrota seguida na temporada, neste sábado (23), ao ser perder para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. O resultado da 21ª rodada do Brasileirão deixa o Colorado com 24 pontos conquistados.

O resultado aumenta a pressão no trabalho de Roger Machado. Os jogadores também não parecem encontrar formas de mudar a situação colorada.

Leia Mais Inter perde para o Cruzeiro e aumenta pressão sobre o técnico Roger Machado

— Estamos passando por um momento complicado. Temos de trabalhar muito e recuperar o futebol do início do ano, em que conquistamos o Gauchão — disse Carbonero, ao Amazon Prime, após a partida.

O colombiano foi o único que parou para dar entrevista no campo após o resultado negativo.