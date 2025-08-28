Carbonero deve ser novidade entre os titulares do Inter contra o Fortaleza

Carbonero estará em melhores condições físicas no domingo (31). Ricardo Duarte / Inter

A semana de treinos até o jogo contra o Fortaleza, no domingo (31), pode dar a Carbonero uma nova chance entre os titulares. Após lesão muscular, o colombiano vem ganhando minutagem progressivamente nos jogos.

Carbonero era titular e peça-chave do Inter até o jogo de ida contra o Fluminense, na Copa do Brasil, em 6 de agosto. Ainda no primeiro tempo, ele sentiu uma lesão muscular e foi substituído no intervalo.

Após 14 dias, voltou a ser relacionado diante do Flamengo, no jogo de volta da Libertadores. Na oportunidade, entrou no segundo tempo e permaneceu em campo por 31 minutos.

Três dias após o jogo que selou a eliminação do Inter na competição, o colombiano ficou à disposição contra o Cruzeiro. Na derrota para os mineiros, também saiu do banco de reservas, a 26 minutos do fim do confronto.

Agora, com mais tempo de intervalo entre a partida de Belo Horizonte e o jogo contra os cearenses, Roger aposta na melhor preparação de Carbonero. A tendência é que o colombiano comece entre os titulares no domingo (31).

Ainda não houve esboço da formação nos treinos realizados até a quarta-feira (27), por isso há dúvida sobre quem deixa a equipe para a entrada do colombiano. Pela má fase, o mais cotado no momento é Wesley.

Roger terá três treinos para definir a formação titular e a estratégia de utilização de Carbonero. O treinador também terá novamente o volante Thiago Maia à disposição.