Campeão da Libertadores pelo Inter é anunciado como novo técnico de time do Paraguai

Volante atuou no Inter por cinco anos e foi multicampeão. Mauro Vieira / Agencia RBS

Ídolo colorado, Guiñazú foi anunciado por um novo clube. Desde 2021 atuando como treinador, ele agora será o técnico do Libertad, do Paraguai. O argentino assume a vaga deixada pelo paraguaio Sergio Aquino, que saiu do time recentemente.

Esta será a terceira passagem do ex-volante pela equipe. Como jogador, Guiñazú atuou no clube entre 2004 e 2007, assim como em 2013. Em 2006, esteve no elenco que foi eliminado pelo Inter nas semifinais da Libertadores. O bom desempenho na campanha atraiu o interesse do próprio Colorado, que o contratou no ano seguinte.

O argentino defendeu o Inter até 2012. Nesse período, foi campeão da Libertadores, em 2010, da Copa Sul-Americana, em 2008, da Recopa Sul-Americana, em 2011, além de ter conquistado quatro vezes o Gauchão.

Ao sair do Inter, o ex-jogador foi contratado pelo Libertad, mas permaneceu no time por apenas uma temporada em sua segunda passagem. Depois, passou por Vasco e Talleres, da Argentina — clube pelo qual se aposentou.

Como treinador, Guiñazú terá o seu quarto trabalho. Primeiro, ele comandou o Atlético Tucuman, da Argentina. Depois, passou pelo Sol de América, do Paraguai. Por fim, passou pelo Talleres e exerceu a função de treinador interino.