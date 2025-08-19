Caminhos para o Inter: como foram os gols sofridos pelo Flamengo desde a volta do Mundial

Time de Filipe Luís tem a melhor defesa da Libertadores. Adriano Fontes / Flamengo / Divulgação

O Inter entra em campo nesta quarta-feira (20) precisando de uma vitória para virar o confronto de oitavas de final da Libertadores. Líder do Brasileirão com melhor ataque e defesa menos vazada, o Flamengo tem poucos pontos frágeis para Roger Machado explorar.

O Desenho Tático de Zero Hora analisou os gols sofridos pelo time de Filipe Luís desde o retorno de Mundial de Clubes.

Os números positivos da defesa do Flamengo ao longo da temporada mostram a eficiência rubro-negro. O time de Filipe Luís sofreu apenas nove gols em 19 rodadas de Brasileirão. A equipe terminou 11 partidas sem ser vazada. Na Libertadores são apenas três gols sofridos, todos eles pelo Central Córdoba. O Rubro-Negro tem a melhor defesa da competição continental.

Pós-Mundial

Na volta do Mundial de Clubes, o Flamengo lidou as saídas do meia Gerson e do lateral Wesley, vendidos. Chegaram para o clube o lateral-direito Emerson Royal, os meias Carrascal e Saúl Ñíguez e o atacante Samuel Lino. Filipe Luís busca a melhor adaptação dos novos reforços e ainda não tem um time titular definido. Apesar disso, o Flamengo soma oito vitórias em 11 jogos desde o Mundial. A equipe sofreu duas derrotas e teve um empate. O aproveitamento é de 75,7%. A defesa foi vazada apenas seis vezes sem ter levado mais de um gol em nenhuma partida.

Confira como foram os gols sofridos pelo Flamengo:

11 jogos desde o Mundial, em 5 não levou gol. Foram seis gols sofridos.

1) Santos - contra-ataque

O gol de Neymar que decretou a vitória do Peixe sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, teve origem em um contra-ataque puxado por Guilherme, que cruzou para o camisa 10 girar sobre a marcação de três defensores e vencer Rossi.

2) Bragantino - saída do meio-campo

O gol anotado pelo Bragantino diante do Flamengo foi inusitado. O lance começou com a saída do meio de campo no começo do segundo tempo. Com uma troca de passes rápida em uma jogada ensaiada, Lucas Barbosa mandou para as redes. O jogo terminou com vitória carioca por 2 a 1.

3) Atlético-MG - pressão alta

O gol que deu ao Galo a vitória sobre o Flamengo, no Maracanã, saiu de uma subida de marcação em um tiro de meta. A pressão funcionou e Léo Pereira errou o passe entregando a bola nos pés de Cuello, que anotou o gol.

4) Ceará - escanteio

O empate entre Flamengo e Ceará, no Castelão, aconteceu em uma bola parada. Em escanteio batido por Mugni, Rossi saiu mal do gol e Pedro Raul mandou para as redes.

5) Mirassol - cruzamento do lado esquerdo

O gol do Mirassol na derrota para o Flamengo no Maracanã teve como origem um cruzamento pelo lado esquerdo de ataque. A defesa chegou a cortar parcialmente, mas Gabriel apanhou o rebote e anotou o gol.

6) Inter - cruzamento do lado esquerdo

Assim como o Mirassol, o Inter também anotou um gol no Flamengo a partir de um cruzamento do lado esquerdo. Na derrota de 3 a 1 do último domingo, o gol de Borré saiu de um cruzamento do lateral Bernabei às costas da defesa rubro-negra.