Bruno Henrique marca novamente contra o Inter; confira gols que o atacante do Flamengo fez no Colorado

Atacante marcou contra o Inter pela Libertadores. Mauro PIMENTEL / AFP

Bruno Henrique, que foi o autor de um gol do Flamengo sobre o Inter pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, novamente voltou a marcar contra o Colorado.

Nos últimos 10 anos, o atacante balançou as redes do time gaúcho em cinco oportunidades. Confira a seguir quais foram esses momentos.

2015

Foi há quase 10 anos a "primeira vez" de Bruno Henrique contra o Inter. Em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão, no dia 1º de novembro de 2015, o atacante marcou o gol da vitória do Goiás sobre o Colorado, então treinado por Argel Fucks. Os outros gols da partida foram anotados por Zé Eduardo (G) e Valdívia (I).

2019

Contudo, o momento mais "esquecível" para os colorados foi no ano em que o Flamengo voltou a vencer a Libertadores com Jorge Jesus na casamata. No dia 21 de agosto de 2019, em partida de ida das quartas de final da Libertadores, BH marcou duas vezes sobre o time do técnico Odair Hellmann no Maracanã.

Pouco mais de um mês depois, em 25 de setembro, o Colorado voltou perder uma partida para os cariocas também no Maracanã onde Bruno Henrique foi o autor de um dos gols. Gabigol e De Arrascaeta marcaram para o time de JJ e Edenílson para a equipe de Papito.

2025

Na noite de quarta (13), o Colorado, hoje treinado por Roger Machado, voltou a sofrer um gol de Bruno Henrique, que no último dia 1º foi oficialmente denunciado pelo STJD por envolvimento em manipulação de apostas esportivas.