Bruno Gomes avança em recuperação de lesão no joelho

Bruno Gomes realiza trabalhos no gramado do CT Colorado. Ricardo Duarte / Inter

O lateral Bruno Gomes segue evoluindo na recuperação da lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O jogador já iniciou o segundo estágio do tratamento e realiza atividades com chuteiras no campo, mas ainda com algumas limitações.

O atleta trabalha diretamente com o profissional responsável pela transição física. Caso responda bem aos exercícios individualizados e com bola, Bruno passará a ser inserido de maneira gradual nos aquecimentos junto com o grupo.

O lateral é submetido a avaliações diárias, seguindo o protocolo específico adotado para casos de lesões ligamentares. O prazo inicial de retorno aos gramados é de cerca de nove meses, mas o período pode ser reduzido dependendo da evolução do atleta.

Caso cumpra o prazo inicial de nove meses, ele só retornaria aos gramados a partir de novembro. Neste momento, esse é o prazo trabalhado internamente pelos profissionais do clube para que ele volte a atuar.

A contusão ocorreu na estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, quando Bruno Gomes sofreu grave lesão logo no início do empate por 2 a 2 contra o Guarany, em Bagé.