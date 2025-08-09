Bragantino x Inter hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Bragantino e Inter se enfrentam neste sábado (9), às 18h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista.
O Colorado vem de derrota para o São Paulo, na última rodada. Já o Bragantino foi derrotado pelo Atlético-MG. Ambos os placares foram 2 a 1.
Escalações para Bragantino x Inter
Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Praxedes, John John, Lucas Barbosa e Nacho Laquintana; Pitta. Técnico: Fernando Seabra
Inter: Rochet; Alan Benítez, Clayton, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Tabata e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado
Arbitragem para Bragantino x Inter
Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Alex dos Santos (SC). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir a Bragantino x Inter
Como chegam Bragantino e Inter
Bragantino
Sem vencer há cinco jogos e eliminado da Copa do Brasil, o Bragantino tenta se reencontrar. Contra o Inter, não terá Eduardo Sasha e Eric Ramires, ambos suspensos.
Inter
Em começo de crise após a eliminação na Copa do Brasil, o time vive um dilema: preservar titulares de olho na Libertadores (quarta-feira visita o Flamengo) ou mandar força máxima e tentar sair da 13ª posição.
