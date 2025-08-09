Bragantino recebe Inter em estádio provisório; entenda

Desde maio, o Bragantino passou a mandar seus jogos na casa provisória. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino/Divulgação

O Bragantino não mandará o jogo contra o Inter, neste sábado (9), no seu tradicional Estádio Nabi Abi Chedid, localizado em Bragança Paulista. A partida contra o Colorado ocorrerá no acanhado Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

A mudança de local é recente e se deve ao fato de que o Bragantino já iniciou as obras para a construção de sua nova arena, no mesmo terreno onde ficava o antigo estádio. Desde maio, o clube passou a mandar seus jogos na casa provisória, após concluir reformas de ampliação do local.

O estádio tem capacidade para 12 mil torcedores e passou por uma reforma orçada em R$ 30 milhões. A estreia da nova casa do Bragantino na temporada de 2025 aconteceu no dia 5 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, pela sétima rodada do Brasileirão.

Melhorias no gramado

Um dos pontos positivos é o gramado. Além das melhorias estruturais, o campo recebeu um grande investimento por parte da direção do clube do interior paulista.

— Um dos melhores do Brasil, ele teve uma carga de jogos um tempo atrás, mas o clube cuidou durante a parada para a Copa do Mundo. É um gramado novo, estreado recentemente. É um tapete — disse o repórter da rádio 102 FM de Bragança Paulista, Eberson Martins.

Nova arena em cinco anos

A expectativa é de que a nova arena do Bragantino fique pronta em, no máximo, cinco anos. O Estádio Nabi Abi Chedid, construído em 1930, já teve concluídos todos os trâmites para ser demolido.