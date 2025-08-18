Borré lamenta derrota do Inter para o Flamengo e convoca torcida para decisão na Libertadores: "É uma final à parte"

Centroavante foi o autor do gol colorado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Autor do gol do Inter na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, o centroavante Borré falou com a imprensa após a partida no Beira-Rio, neste domingo (17), pelo Brasileirão.

— Sabíamos que tínhamos que estar muito focados, que não podíamos dar mole. Nos primeiros minutos eles se aproveitaram dos nossos erros, e foi um jogo difícil.

Como esperado, o Inter entrou em campo pensando na decisão das oitavas de final da Libertadores, que será na quarta-feira (20), contra este mesmo Flamengo. Segundo o atacante, a partida de hoje permitiu à equipe analisar os adversários em preparação para o próximo confronto.

— Acho que no jogo de hoje vimos algumas coisas em que podemos prejudicá-los. Eles são um time que pode sofrer muito, e temos que nos convencer de que podemos reverter o resultado.

Borré ainda destacou a importância de contar com o apoio dos colorados no Beira-Rio:

— Para nós, quarta-feira é uma final, é um jogo à parte. Esperamos que nossa torcida apareça e faça a diferença, sabemos que eles vão nos contagiar para que possamos reverter a situação.