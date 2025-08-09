Borré e Valencia no banco: a escalação do Inter para enfrentar o Bragantino

O técnico Roger Machado vai promover mudanças importantes na escalação do Inter para o jogo deste sábado (9) contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Por opção, o treinador deve deixar no banco de reservas nomes de peso como Borré e Valencia. Ricardo Mathias será a novidade no comando do ataque.
Sem Vitão, suspenso, e Mercado, com lesão muscular, a zaga será formada por Clayton Sampaio e Juninho. Na lateral direita, Aguirre será preservado para a entrada do paraguaio Alan Benítez, enquanto Bernabei atua na esquerda.
No meio-campo, também há novidades. Caso mantenha o esquema 4-2-3-1, Roger Machado deve escalar Thiago Maia e Alan Rodríguez como volantes. Na linha de três meias, Alan Patrick terá a companhia de Bruno Tabata e Wesley.
O time do Inter tem: Rochet; Alan Benítez, Clayton, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Tabata e Wesley; Ricardo Mathias.
A lista de desfalques também inclui Richard e Carbonero. O volante está fora por conta do protocolo de concussão da CBF, enquanto o atacante colombiano sofreu lesão muscular na coxa esquerda. Já o paraguaio Óscar Romero está na fase final de recuperação de lesão muscular.
Bragantino e Inter se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão. As duas equipes vêm de derrota na competição.
