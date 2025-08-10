Bernabei comemora vitória do Inter sobre o Bragantino: "Agradecer a minha família"

Bernabei foi um dos titulares escalados contra o Bragantino. Ricardo Duarte / SCInternacional

Entre os titulares que atuaram na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, neste sábado (9), esteve Bernabei. O lateral-esquerdo atuou os 90 minutos, mesmo com jogo contra o Flamengo no meio de semana, pela Libertadores.

O argentino concedeu entrevista ao Premiere na saída de campo após a partida. Ele comemorou a vitória na partida pelo Brasileirão. O resultado coloca os colorados momentaneamente na nona colocação.

— Acho que a gente fez um grande jogo, sabíamos da importância desse jogo para voltar a estar em cima. Continuamos trabalhando, a gente vem trabalhando muito, esse jogo é muito importante para nós, então continuamos assim — disse.

Nas últimas semanas, Bernabei viu seu nome envolvido em uma polêmica fora de campo. Ele teria se envolvido em um suposto caso extraconjugal.

Na sexta-feira (8), ele publicou nota em suas redes sociais. Nela informou que está sendo "alvo de chantagem envolvendo a divulgação de material de caráter estritamente pessoal". Também disse que está tomando as medidas cabíveis e se desculpou com a família e o clube.

Após a partida, mesmo sem ser questionado sobre o caso, voltou a agradecer seus familiares.

— Sempre agradecido com a torcida pelo apoio e porque sempre estão conosco. Então agradecer a eles e a minha família também, que me brinda muito carinho e apoio.

As próximas três partidas do Inter serão contra o Flamengo. Nas duas quartas-feiras seguintes (dias 13 e 20) os jogos serão pela Libertadores, sempre às 21h30min. Entre elas, jogam no domingo (17) pelo Brasileirão, às 18h30min.