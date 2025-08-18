"Bem-vindo ao Inferno": Bolívar recorda força do Beira-Rio na campanha do bi da América do Inter; veja vídeo

No dia 18 de agosto de 2010, o Inter conquistou o bicampeonato da Libertadores da América ao derrotar o Chivas Guadalajara por 3 a 2, no Beira-Rio.
O zagueiro Bolívar, capitão daquele time, concedeu uma entrevista em vídeo para GZH para relembrar momentos importantes do título.
Entre vários assuntos, ele recorda a integração muito forte entre a torcida e o time no estádio colorado.
— O torcedor fez a diferença. Sem dúvida nenhuma, aquela frase que é usada no vestiário "Bem-vindo ao Inferno" ela se dava, porque dentro de campo a gente representava o torcedor.
Na reportagem, Bolívar também lembra do gol de cabeça na primeira partida da final, no México, da maturidade do time nas situações difíceis, da mudança da comissão técnica e do instante em que recebeu a taça das mãos de Pelé.
— É um momento único pra mim. Eu sou um cara privilegiado por tocar nele (Pelé), de trocar uma palavra com ele.
