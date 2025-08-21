Barcellos sobre a chuva de papel picado antes de Inter x Flamengo: "Infelizmente ela atrapalhou o início do jogo"

Inter foi eliminado pelo Flamengo na noite de quarta-feira (20), no Beira-Rio. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Além do respaldo à comissão técnica após a eliminação do Inter para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, comentou sobre o atraso da partida devido à chuva de papel picado lançada pelo clube:

— Eu confesso para vocês que o meu foco foi todo o jogo e com o resultado negativo a gente ficou no vestiário conversando sobre a partida e sobre os desafios que nós temos pela frente. Eu não tenho informações mais detalhadas, mas eu sempre parto do pressuposto que a ideia era fazer uma mobilização, trazer o torcedor, fazer uma festa bonita — disse.

O presidente colorado comentou que o Inter fará uma avaliação interna para verificar o que de fato ocorreu:

— Infelizmente, ela atrapalhou o início do jogo e ninguém gosta que isso aconteça. E, portanto, nós vamos apurar as responsabilidades para saber o porquê que aquilo aconteceu. Mas o fato é que, na minha opinião, é sempre positivo você buscar um ambiente como foi hoje e, evidentemente, se alguma coisa saiu do que estava previsto ou da forma como estava prevista, nós vamos fazer a avaliação interna — declarou.

