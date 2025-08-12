Inter

Lições
Notícia

Atenção, Inter: o que fizeram os dois times que conseguiram vencer o Flamengo no Maracanã em 2025

Gaúchos e cariocas abrem, na quarta-feira, o confronto das oitavas de final da Libertadores

Rafael Diverio

Direto do Rio de Janeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS