Associação exige que Inter identifique agressores de cronistas durante o jogo com o Flamengo

A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (Aceg) publicou uma nota condenando os atos de hostilidade e de violência sofridos por duas equipes de transmissão durante o jogo do Inter com o Flamengo pela Libertadores na quarta-feira (20). A entidade exige do clube a identificação dos agressores, para que possam ser julgados. O Canal do Baldasso e a Rádio Real News foram os veículos atingidos.

O texto da Aceg cita que "profissionais da imprensa foram covardemente atacados enquanto exerciam sua função". E que "qualquer agressão a jornalistas é crime contra a liberdade de expressão, contra o exercício profissional e contra os princípios democráticos. Não há tolerância. Não há relativização", diz a nota.

A Aceg diz ainda que, mais do que a punição, é necessário agir para evitar a repetição dos ataques.

Veja a nota na íntegra

A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (Aceg) repudia de forma enfática e inegociável os episódios de agressão registrados nessa quarta-feira, 20 de agosto, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, ao final da partida entre Internacional e Flamengo, válida pela Copa Libertadores da América.

Profissionais da imprensa foram covardemente atacados enquanto exerciam sua função. Integrantes do Canal do Baldasso, na TRIBUNA DE IMPRENSA, foram agredidos por torcedores localizados em cadeiras próximas ao setor destinado à cobertura jornalística. Da mesma forma, o repórter da Rádio Real News foi alvo de violência no pátio do estádio.

A ACEG afirma, sem rodeios: qualquer agressão a jornalistas é crime contra a liberdade de expressão, contra o exercício profissional e contra os princípios democráticos. Não há tolerância. Não há relativização.

Diante da gravidade dos fatos, a ACEG requer que o Sport Club Internacional identifique imediatamente os responsáveis e colabore para que sejam responsabilizados pelas autoridades competentes.

Mais do que punição, é necessário garantir que tais ataques não se repitam, preservando a integridade de todos os cronistas esportivos em futuras coberturas.

