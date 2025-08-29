As opções de Roger para substituir Bruno Tabata contra o Fortaleza

Bruno Tabata não tem treinado normalmente. Ricardo Duarte / Inter

Bruno Tabata é o principal mistério do Inter para o jogo contra o Fortaleza, no domingo (31), às 20h30min, no Beira-Rio. O meia tem sentido dores musculares e é dúvida para a partida que pode definir o futuro do técnico Roger Machado.

A reportagem de Zero Hora apurou que Tabata relatou dores na perna à comissão técnica nos últimos dias. Por isso, até quinta-feira (28), ele ainda não tinha treinado no gramado.

Caso não possa contar com o meia, Roger Machado deve escolher Carbonero para o time titular. O colombiano tem ganhado minutos gradativamente após uma lesão muscular e terá melhores condições diante do Fortaleza.

Uma outra opção para o treinador seria montar um time mais protegido no meio-campo. Neste cenário, Bruno Henrique ingressa na equipe para que Alan Rodriguez atue mais adiantado, pelo lado direito do campo.

Por fim, o técnico também pode mudar o esquema e montar uma dupla de ataque. Para esta alternativa, o principal candidato a parceiro de Ricardo Mathias é Valencia. Borré está suspenso após ter sido expulso contra o Cruzeiro.

Roger tem dois treinos, nesta sexta-feira (29) e sábado (30), para definir se vai poder contar ou não com Tabata. Alan Patrick, que tem um quadro de virose e também não trabalhou no campo ainda, deve ter condições de enfrentar os cearenses.