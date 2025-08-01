As opções de Roger para mexer no meio-campo do Inter

Bruno Henrique tem sido alvos de críticas de torcida e imprensa. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter tenta se recuperar da derrota para o Fluminense, mas antes de buscar a virada no Maracanã, o time terá o confronto com o São Paulo, no domingo (3), pelo Brasileirão. A partida contra os paulistas pode ser aproveitada pelo técnico Roger Machado para testar alternativas para tentar virar o duelo com os cariocas na Copa do Brasil.

Diante do São Paulo, Roger ainda vive a expectativa de contar com Alan Rodríguez, apresentado nesta sexta-feira (1º) e que precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder jogar contra o São Paulo. O uruguaio, no entanto, não pode jogar na Copa do Brasil porque não foi inscrito antes do início das oitavas de final. Dessa forma, os testes que poderão servir para o Fluminense dizem respeito a outros jogadores.

Meio-campo

A principal discussão sobre a escalação do Inter para o Maracanã está na manutenção de Bruno Henrique entre os titulares. Para a função do camisa 8, Roger Machado tem como principais opções as entradas de Ronaldo ou do garoto Luis Otávio, o que faria Thiago Maia atuar como segundo volante. Embora o Inter parta de um 4-2-3-1, o segundo volante tem a missão de adiantar quando a equipe pressiona alto mudando para o 4-1-3-2. Quando tem a posse, o segundo volante também ganha liberdade para muitas vezes passar a linha de Alan Patrick, que desce para armar, buscando espaços na entrelinha adversária.

Tabata

Titular na boa arrancada no Brasileirão de 2024, Bruno Tabata perdeu espaço nesta temporada. O meia, autor do gol que garantiu os três pontos contra o Vitória na retomada do Brasileirão, pode ser alternativa para ajudar Alan Patrick na armação.

Tabata pode ser usado por Roger de duas formas. A primeira e mais provável é como no ano passado, iniciando aberto pela direita, mas com liberdade para aparecer pelo meio. Sua entrada no time levaria Roger a ter que escolher entre Carbonero e Wesley para sair do time.

A segunda, mais ofensiva, seria com Tabata entrando no time como um segundo volante, no lugar de Bruno Henrique. Assim, o Inter teria dos meias mais os pontas e o centroavante Borré. Essa ideia daria maior poder de armação, mas também poderia gerar uma menor capacidade defensiva.

Trio de volantes

Uma alteração que pode não agradar aos torcedores, mas que já foi utilizada por Roger Machado é escalação de três volantes. Quando jogou assim, ele optou por abrir um dos volantes no momento sem a bola para defender com duas linhas de quatro. Uma alternativa para tentar dar proteção a Bernabei seria fazendo com que esse terceiro volante defendesse aberto pela esquerda.

Assim, Luis Otávio ou Ronaldo poderia se juntar a Bruno Henrique e Thiago Maia com a saída mais provável de Carbonero ou Wesley. Foi com três volantes e Thiago Maia defendendo aberto pela esquerda que o Inter atuou na vitória sobre o Nacional, no Uruguai, pela Libertadores.