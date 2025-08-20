As eliminações do Flamengo que servem de exemplo para o Inter na Libertadores

Em 2023, Flamengo foi eliminado pelo Olimpia. NORBERTO DUARTE / AFP

Nem mesmo o alto investimento do Flamengo nos últimos anos impediu que o clube fosse eliminado de maneira inesperada em competições de mata-mata. Em tempos não muitos distantes, a equipe carioca caiu em situações mais improváveis do que a vivida pelo Inter no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Após perder por 1 a 0 no Maracanã, os colorados precisam vencer no Beira-Rio a partir das 21h30min desta quarta-feira (20). Vitória por um gol levará a decisão da vaga às quartas de final para os pênaltis. Em caso de vitória a partir de dois gols, o avanço à próxima etapa será direto.

A seguir confira eliminações tão emblemáticas quanto inesperadas sofridas pelo Flamengo recentemente.

Olimpia 3 x 1 Flamengo - Libertadores 2023

Cenário idêntico ao vivido pelo Inter. O Flamengo ganhou o jogo de ida das oitavas de final diante do Olimpia, no Maracanã. O placar também foi 1 a 0. Na volta, no Paraguai, o time do técnico Jorge Sampaoli levou 3 a 1 e se despediu da competição. Atual comandante rubro-negro, Filipe Luis era o lateral-esquerdo daquele time.

Flamengo 0x3 Athletico-PR - Copa do Brasil 2021

Nikão foi a estrela da noite no Maracanã. Gustavo Oliveira / Athletico Paranaense / Divulgação

Em 2021, a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil foi no Maracanã. Após empatar com o Athletico-PR em 2 a 2 no Paraná, o Flamengo sucumbiu diante do seu torcedor ao levar 3 a 0, com dois gols de Nikão. A equipe carioca era comandada por Renato Portaluppi. Filipe Luis também estava em campo.

São Paulo 3x0 Flamengo - Copa do Brasil 2020

Foram duas derrotas para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. Uma delas por goleada. Na ida, no Maracanã, a vitória foi por 2 a 1. Na volta, no Morumbi, os paulistas aplicaram 3 a 0, com dois gols de Luciano. Fernando Diniz comandava o São Paulo. Rogério Ceni, o Flamengo.

Flamengo 0x3 América do México - Libertadores 2008

Despedida de Joel Santana não foi como a esperada. ANTONIO SCORZA / AFP