"Arrascaeta seria um reserva caro, se viesse": relembre o dia em que o Inter desistiu do camisa 10 do Flamengo

Em 12 partidas contra o Inter, Arrascaeta anotou três gols e contribuiu com seis assistências. David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Símbolo do Flamengo multicampeão, Arrascaeta esteve (muito) perto de parar no Beira-Rio. Entre o fim de 2014 e o início de 2015, o meia uruguaio negociou com o Inter, mas fechou com o Cruzeiro — e o resto é história com direito a uma frase marcante do ex-presidente Vitorio Piffero.

Então destaque do Defensor, o uruguaio virou alvo colorado. Com o aporte do investidor Delcir Sonda, os gaúchos se disponibilizaram a pagar 4 milhões de euros (R$ 10,4 milhões à época), em quatro parcelas. Porém, o Cruzeiro atravessou o negócio, ofereceu o valor à vista e fechou a contratação.

De qualquer forma, Arrascaeta seria reserva, se viesse. E, para um reserva, seria caro VITORIO PIFFERO Então presidente do Inter

A perda na disputa gerou reação de Vitorio Piffero. O presidente do clube naquele período reclamou do desgaste ao longo da negociação pelas mudanças impostas e alfinetou o desejo de outrora.

— Não vamos ceder e entrar em leilão. Estava muito bem encaminhado, mas permanentemente as condições foram mudando. O ingresso do Cruzeiro na negociação foi algo normal. Por uma série de motivos, o Inter fica dentro do seu parâmetro (financeiro) e sai do negócio. De qualquer forma, Arrascaeta seria reserva, se viesse. E, para um reserva, seria caro — afirmou à época.

Uruguaio é o camisa 10 do Fla. Gilvan de Souza / Divulgação/ Flamengo

O "reserva caro" teve alta repercussão, até pelas cifras envolvidas, ainda que o Colorado contasse no grupo com nomes como Aránguiz, Alex e D'Alessandro. Dias depois, a direção anunciou o principal nome da gestão: Anderson.

A profecia de Piffero, como se viu, afundou. Arrasca foi protagonista dos títulos da Copa do Brasil pela Raposa em 2017 e 2018, enquanto o ex-gremista empilhou atuações abaixo das expectativas, chegou a dar um soco em William durante um treino e ficou marcado como símbolo do rebaixamento em 2016.

O desempenho no Cruzeiro fez o Flamengo pagar 15 milhões de euros (R$ 63,7 milhões à época) em 2019 para adquirir os direitos econômicos. No clube carioca, o uruguaio virou um dos grandes ícones, protagonista nas duas Libertadores, dois Brasileirões e duas Copa do Brasil.

Carrasco colorado

Antigo sonho, o meia costuma dar trabalho quando encara o Inter. Em 12 partidas, anotou três gols e contribuiu com seis assistências. A atuação mais impactante ocorreu em 21 de fevereiro de 2021.

À época, os times se enfrentavam pela penúltima rodada do Brasileirão. Os cariocas ganharam por 2 a 1 de virada, com um gol de Arrascaeta e uma assistência para Gabigol, que colocou o time na liderança e encaminhou o título.

Neste ano, é quem mais participou dos gols do Flamengo. Balançou as redes em 14 oportunidades e deu o passe aos companheiros marcarem nove vezes. A qualidade e o perigo que oferece ligam o alerta de Roger. Contra o Inter pelo Brasileiro, atingiu a marca de 100 assistências no Rubro-Negro.

Camisa 10 será uma das atrações dos visitantes nesta noite no Beira-Rio. Paula Reis / Flamengo

— O Arrascaeta sabemos a diferença que proporciona pela qualidade de decisão — afirmou o treinador.

Ausente na vitória rubro-negra por 1 a 0 no Maracanã, o camisa 10 será uma das atrações dos visitantes para tentar fazer valer a vantagem e ficar com a classificação às quartas de final. Antes do duelo de domingo, Arrascaeta analisou o confronto e fez uma previsão de dificuldades.

— Enfrentaremos um time que não cede muitos espaços, com um treinador muito inteligente. Por mais que as equipes às vezes não passem por grandes momentos, têm jogadores que são importantes em momentos decisivos. Na Libertadores, é mais difícil ainda fazer um placar elástico.

Roger tenta encontrar uma forma de neutralizar Arrascaeta e reverter a vantagem. O Inter precisa ganhar por pelo menos dois gols de diferença para conquistar a classificação. Vitória por um de diferença leva a decisão aos pênaltis. A partida entre Inter e Flamengo será disputada nesta quarta, às 21h30min, no Beira-Rio.

Arrascaeta x Inter

Inter 2 x 0 Cruzeiro - 06/12/2015

Cruzeiro 4 x 2 Inter - 04/08/2016 - 2 assistências

Cruzeiro 0 x 0 Inter - 02/09/2018

Inter 2 x 1 Flamengo - 01/05/2019 - 1 gol

Flamengo 2 x 0 Inter - 21/08/2019

Inter 1 x 1 Flamengo - 28/08/2019

Flamengo 3 x 1 Inter - 25/09/2019 - 1 gol e 1 assistência

Flamengo 2 x 1 Inter - 21/02/2021 - 1 gol e 1 assistência

Flamengo 0 x 4 Inter - 08/08/2021

Inter 1 x 2 Flamengo - 20/11/2021

Flamengo 0 x 0 Inter - 05/10/2022

Flamengo 0 x 0 Inter - 26/08/2023

Inter 1x3 Flamengo - 17/08/2025 - 2 assistências