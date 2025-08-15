Arrascaeta elogia Inter e projeta duelos no Beira-Rio: "Vamos para ganhar"

De Arrascaeta está no Flamengo desde 2019. Gilvan de Souza / Flamengo

Suspenso no jogo da última quarta-feira (13), De Arrascaeta retorna ao Flamengo para os próximos duelos diante do Inter, pelo Brasileirão, no domingo(17), e pela Libertadores na quarta-feira (20).

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), no Ninho do Urubu, o uruguaio elogiou o Colorado e o técnico Roger Machado. Além disso, projetou os confrontos no Beira-Rio, especialmente pelo torneio continental, onde o Rubro-Negro tem a vantagem de 1 a 0.

— A gente vai enfrentar um time que não cede muitos espaços e com um treinador muito inteligente. Por mais que as equipes às vezes não passem por grandes momentos, têm jogadores que são importantes em momentos decisivos — disse Arrascaeta, que completou:

— Libertadores é mais difícil ainda fazer um placar que seja elástico. Acredito que com o 1 a 0 vamos com uma vantagem bem, mas não vamos pensando nesse gol. Vamos para ganhar o jogo. Antes temos um compromisso importante pelo Brasileirão para continuar na parte de cima. Acredito que seja um jogo bastante pegado.

Elenco blindado

No clube desde 2019, o camisa 10 também comentou a pressão existente no Rubro-Negro e, ao comentar as recentes polêmicas internas, reforçou a necessidade de "blindar" o elenco dos fatores extracampo:

— Quando você tem jogadores com muita experiência, respeitados, temos um grupo humano muito forte. O externo não vai abalar nosso time, nosso elenco — afirmou.

Próxima partida

O Inter encara o Flamengo às 18h30min deste domingo pela 20ª rodada do Brasileirão. Depois, às 21h30min de quarta-feira (20), o Colorado precisará vencer por pelo menos dois gols para eliminar o time carioca no tempo normal. Se ganhar por 1 a 0, leva a decisão para os pênaltis; qualquer outro resultado classifica o Rubro-Negro.