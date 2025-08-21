Após quedas nas copas, Roger projeta virada de chave do Inter no Brasileirão: "Repetir a sequência do ano passado"

Colorado foi eliminado da Libertadores pelo Flamengo. SILVIO AVILA / AFP

Só resta o Brasileirão ao Inter em 2025. Pouco mais de um ano no cargo, Roger Machado vive seu maior momento de instabilidade no Colorado.

Agora, após as eliminações nas copas (do Brasil e Libertadores) e criticado pela baixa produtividade de sua equipe, o técnico visa justamente repetir os bons números do início de seu trabalho no clube: foram 16 jogos de invencibilidade, sendo 12 vitórias, que proporcionaram um salto do Inter na tabela do Brasileirão 2024.

— Agora é retomar o Campeonato Brasileiro. Repetir a sequência do ano passado. Fazer a mesma sequência que fizemos justamente na minha chegada aqui. É buscar a possibilidade de a gente voltar até a zona de Libertadores, se dedicando apenas ao Campeonato Brasileiro. Essa é a motivação — disse o treinador após a eliminação colorada na Libertadores, para o Flamengo, nesta quarta-feira (20).

No momento, o Inter é o 12º colocado com 24 pontos em 19 jogos. Ainda tem uma partida a menos em relação a maioria. O time de Roger volta a campo no próximo sábado (23), às 18h30min, contra o Cruzeiro.

Para efeitos de comparação, o contexto é ainda mais favorável do que a da temporada anterior. Em 2024, o Colorado começou sua trajetória invicta na 24ª rodada, quando tinha somente 25 pontos e ocupava a 13ª colocação — no fim, terminou em 5º, com vaga direta na Libertadores, mesmo perdendo nas três últimas rodadas.