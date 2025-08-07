Após eliminação na Copa do Brasil, Inter se reapresenta de olho no Bragantino

Roger iniciou a preparação para o jogo contra o Bragantino. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Após a eliminação na Copa do Brasil, o técnico Roger Machado já comandou o primeiro treinamento do Inter visando o compromisso diante do Bragantino, neste sábado (9), pelo Brasileirão. O treinador deve promover mudanças na equipe que entrará em campo no interior de São Paulo. Apesar do mau momento vivido pelo time, não houve protestos por parte da torcida.

Para o duelo contra o Bragantino, Roger não contará com Mercado e Carbonero, ambos com lesões musculares sofridas no empate contra o Fluminense. Richard, em razão do protocolo de concussão da CBF, também está fora. Outro desfalque é o zagueiro Vitão, que cumprirá suspensão.

Com esses desfalques, Roger prepara uma escalação alternativa na tentativa de voltar a vencer no Brasileirão. A boa notícia é o retorno de Alan Rodríguez. O uruguaio não estava inscrito na Copa do Brasil, mas está disponível para o Brasileirão e a Libertadores.

Além das ausências já confirmadas, o técnico pode optar por preservar alguns jogadores. Por conta da proximidade do primeiro confronto com o Flamengo, pela Libertadores, o meia Alan Patrick pode ser poupado e substituído por Bruno Tabata.

O último treino antes da viagem para Bragança Paulista está marcado para a manhã desta sexta-feira (8), às 9h, no CT Parque Gigante. Bragantino e Inter se enfrentam no sábado, às 18h30, pela 19ª rodada do Brasileirão.