Após eliminação na Copa do Brasil, Flamengo concentra forças no Brasileirão antes de enfrentar o Inter na Libertadores

Se por um lado a eliminação na Copa do Brasil não criou uma "crise" no Flamengo, por outro, a queda de rendimento em si do time após o Mundial de Clubes preocupa a torcida. Antes do jogo contra o Inter pelas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo tem compromisso neste sábado (9), às 18h30min, contra o Mirassol, pelo Brasileirão.
Era consenso mesmo antes do jogo contra o Atlético-MG. A Copa do Brasil era a terceira prioridade na hierarquia da diretoria do Flamengo e da comissão técnica de Filipe Luís.
No entanto, a equipe precisa dar uma resposta rápida ao torcedor já que, à exceção da vitória por 2 a 0 contra o São Paulo, não tem uma grande atuação desde a volta. Por isso, deve ter força máxima no Brasileirão, até para dar "ritmo" e tentar "embalar de vez" a equipe para o confronto de ida das oitavas da Libertadores.
Desempenho
Mesmo com a eliminação, não há qualquer tipo de pressão "interna" no Flamengo. É o que garante o setorista do clube no ge.globo, Thiago Lima. Das arquibancadas, no entanto, o cenário é diferente:
— É o momento de maior pressão externa. Mais pela queda de rendimento do time. Desde a volta do Mundial, não nenhum grande jogo convincente — afirmou.
No entanto, um eventual revés contra o Inter nas oitavas pode prejudicar a continuidade de Filipe Luís. É o que avalia o setorista do Flamengo na Trivela, Guilherme Xavier:
— A reação, sem dúvida, precisa ser na Libertadores. Se acabar eliminado pelo Inter já nas oitavas, pode balançar no cargo — afirmou.
Força máxima contra o Mirassol
Para o compromisso contra o Mirassol, também pela "hierarquia" das competições do Flamengo (o Brasileirão aparece até à frente da Libertadores), a tendência é de força máxima. O meia Jorginho, suspenso, é o único desfalque.
Já outros jogadores que sequer viajaram para Belo Horizonte, devem ficar à disposição de Filipe Luís. São os casos dos atacantes Luiz Araújo e de Bruno Henrique.
— Eles não jogaram por conta do "controle de carga", e devem iniciar contra o Mirassol. O principal atrativo desse jogo é a estreia do Carrascal — destacou Guilherme.
O substituto de Arrascaeta contra o Inter
Arrascaeta é desfalque certo para o jogo contra o Inter. A depender do desempenho de Carrascal, que deve fazer sua estreia contra o Mirassol, ele pode ser o substituto do uruguaio.
O jogador, recém contratado pelo clube junto ao Dínamo de Moscou em uma negociação de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) deve estar em campo contra os paulistas.
— A estreia pode ser um bom presságio, para ele ocupar o lugar do Arrascaeta contra o Inter — destacou Thiago.
Os jogos do Flamengo após o Mundial
- 12/07 - Flamengo 2 x 0 São Paulo - Brasileirão
- 16/07 - Santos 1 x 0 Flamengo - Brasileirão
- 20/07 - Flamengo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão
- 23/07 - Bragantino 1 x 2 Flamengo - Brasileirão
- 27/07 - Flamengo 1 x 0 Atlético-MG - Brasileirão
- 31/07 - Flamengo 0 x 1 Atlético-MG - Copa do Brasil
- 03/08 - Ceará 1 x 1 Flamengo - Brasileirão
- 06/08 - Atlético-MG 0 (4) x (3) 1 Flamengo - Copa do Brasil