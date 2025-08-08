Inter

Pressão
Notícia

Após eliminação na Copa do Brasil, Flamengo concentra forças no Brasileirão antes de enfrentar o Inter na Libertadores

Queda na competição nacional não atrapalha planos da diretoria e da comissão técnica de Filipe Luís, mas torcida pressiona por melhor desempenho ofensivo

Nicholas Lyra

