Após eliminação na Copa do Brasil, Flamengo concentra forças no Brasileirão antes de enfrentar o Inter na Libertadores

Melhor jogo do Flamengo após a parada do Mundial foi a vitória contra o São Paulo. Adriano Fontes / Flamengo

Se por um lado a eliminação na Copa do Brasil não criou uma "crise" no Flamengo, por outro, a queda de rendimento em si do time após o Mundial de Clubes preocupa a torcida. Antes do jogo contra o Inter pelas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo tem compromisso neste sábado (9), às 18h30min, contra o Mirassol, pelo Brasileirão.

Era consenso mesmo antes do jogo contra o Atlético-MG. A Copa do Brasil era a terceira prioridade na hierarquia da diretoria do Flamengo e da comissão técnica de Filipe Luís.

Leia Mais Inter perde dois titulares por lesão para duelos contra o Flamengo; entenda

No entanto, a equipe precisa dar uma resposta rápida ao torcedor já que, à exceção da vitória por 2 a 0 contra o São Paulo, não tem uma grande atuação desde a volta. Por isso, deve ter força máxima no Brasileirão, até para dar "ritmo" e tentar "embalar de vez" a equipe para o confronto de ida das oitavas da Libertadores.

Desempenho

Queda de rendimento acontece após o Mundial. FRANCK FIFE / AFP

Mesmo com a eliminação, não há qualquer tipo de pressão "interna" no Flamengo. É o que garante o setorista do clube no ge.globo, Thiago Lima. Das arquibancadas, no entanto, o cenário é diferente:

— É o momento de maior pressão externa. Mais pela queda de rendimento do time. Desde a volta do Mundial, não nenhum grande jogo convincente — afirmou.

No entanto, um eventual revés contra o Inter nas oitavas pode prejudicar a continuidade de Filipe Luís. É o que avalia o setorista do Flamengo na Trivela, Guilherme Xavier:

— A reação, sem dúvida, precisa ser na Libertadores. Se acabar eliminado pelo Inter já nas oitavas, pode balançar no cargo — afirmou.

Força máxima contra o Mirassol

Para o compromisso contra o Mirassol, também pela "hierarquia" das competições do Flamengo (o Brasileirão aparece até à frente da Libertadores), a tendência é de força máxima. O meia Jorginho, suspenso, é o único desfalque.

Já outros jogadores que sequer viajaram para Belo Horizonte, devem ficar à disposição de Filipe Luís. São os casos dos atacantes Luiz Araújo e de Bruno Henrique.

— Eles não jogaram por conta do "controle de carga", e devem iniciar contra o Mirassol. O principal atrativo desse jogo é a estreia do Carrascal — destacou Guilherme.

O substituto de Arrascaeta contra o Inter

Carrascal deve estrear contra o Mirassol. Adriano Fontes / Flamengo

Arrascaeta é desfalque certo para o jogo contra o Inter. A depender do desempenho de Carrascal, que deve fazer sua estreia contra o Mirassol, ele pode ser o substituto do uruguaio.

O jogador, recém contratado pelo clube junto ao Dínamo de Moscou em uma negociação de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) deve estar em campo contra os paulistas.

— A estreia pode ser um bom presságio, para ele ocupar o lugar do Arrascaeta contra o Inter — destacou Thiago.

Os jogos do Flamengo após o Mundial