Após eliminação, Inter blinda trabalho de Roger e do departamento de futebol

Roger tem sido contestado por parte da torcida do Inter. Max Peixoto / Especial

A eliminação do Inter na Copa do Brasil não deve gerar mudanças na estrutura do clube. Tanto o técnico Roger Machado como o departamento de futebol seguem respaldados mesmo com a queda no torneio.

A reportagem de Zero Hora apurou que, neste momento, há confiança no trabalho da comissão técnica para reverter o momento de instabilidade. No dia-a-dia, a direção entende que existe adesão dos atletas às ideias do treinador.

Após a eliminação para o Fluminense, o vice-presidente de futebol do clube, José Olavo Bisol, garantiu a permanência do treinador.

— Não pensamos em uma mudança, temos convicção no trabalho muito em razão de estarmos fazendo essa avaliação, essa autocrítica, essa reflexão dentro do departamento. Nós temos uma liberdade muito grande de troca com a comissão técnica, tanto os nossos executivos aqui, seja na montagem do elenco, seja na estratégia de organização, preparação para jogos, nós participamos de todos os processos — disse o dirigente, que completou:

— Então, confiamos no trabalho, acreditamos que com essa comissão, com esses jogadores, a gente vai sim conseguir dar a volta por cima.

Bisol e os membros do departamento de futebol também seguirão o trabalho. A direção do clube argumenta que a dificuldade financeira é um limitador para a execução das contratações no mercado. Nas questões do cotidiano, as ações são vistas como bem executadas.

Para buscar uma melhora, Roger aposta em retomar a confiança do grupo de atletas, mais até do que questões táticas. O Inter volta a campo no sábado (9), às 18h30min, no Nabi Abi Chedid.