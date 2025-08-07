Após eliminação, diretoria do Inter respalda Roger Machado: "Temos convicção no trabalho"

Bisol acredita na recuperação do Inter na temporada. Saimon Bianchini / Agência RBS

Apesar da eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, o técnico Roger Machado não deve ser demitido. Pelo menos é o que garantiu o vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 contra o time carioca, no Maracanã.

O dirigente reforçou que a diretoria e todo o departamento de futebol tem culpa na eliminação. Ele lamentou o resultado e disse que existia convicção na reversão do placar contra o Fluminense.

— Obviamente, tem culpa da diretoria, tem culpa do departamento de futebol, porque, como eu disse, não é uma ciência exata o futebol, mas aquilo tudo que a gente vinha fazendo, vinha fazendo com convicção, imaginando que chegaria nesses momentos com a capacidade de superar, enfrentar e passar — disse o vice-presidente.

Questionado sobre a continuidade de Roger Machado, Bisol afirmou que o treinador segue tendo respaldo da direção e que ele segue no cargo.

— Não pensamos em uma mudança, temos convicção no trabalho muito em razão de estarmos fazendo essa avaliação, essa autocrítica, essa reflexão dentro do departamento. Nós temos uma liberdade muito grande de troca com a comissão técnica, tanto os nossos executivos aqui, seja na montagem do elenco, seja na estratégia de organização, preparação para jogos, nós participamos de todos os processos — disse o dirigente, que ainda completou:

— Então, confiamos no trabalho, acreditamos que com essa comissão, com esses jogadores, a gente vai sim conseguir dar a volta por cima.

As contratações para o restante do ano

Agora, o Inter só tem a disputa do Brasileirão, competição em que está na 13ª colocação, e a Libertadores. No torneio continental, enfrenta o Flamengo nas oitavas de final, sendo que o primeiro jogo é na quarta-feira (13), no Rio de Janeiro.

Segundo José Olavo Bisol, o time não deve fazer contratações de grande nome para a sequência do ano em função da situação financeira do clube. Mesmo assim, acredita que é possível algum movimento criativo dos profissionais que trabalham com as negociações da equipe.

— A gente até está sendo bastante repetitivo e vocês (imprensa) têm acesso aos balanços do clube, à realidade financeira, aos debates públicos que são feitos com relação às finanças do clube e não nos dá a capacidade de fazer grandes contratações. Mas agora não quer dizer que todo o estafe que a gente tem aqui não tenha capacidade de buscar eficiência e outras situações que possam melhorar o nosso elenco — concluiu o dirigente.

Confira a entrevista na íntegra: