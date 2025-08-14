Após derrota para o Flamengo, veja do que o Inter precisa para se classificar na Libertadores

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (20). Mauro PIMENTEL / AFP

No palco mais famoso do futebol brasileiro, o Inter foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 e largou em desvantagem nas oitavas de final da Libertadores. O gol da partida no Maracanã foi marcado por Bruno Henrique.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (20), também às 21h30min, no Beira-Rio. O Flamengo terá a vantagem do empate para se classificar.

Para avançar às quartas de final, o time de Roger Machado precisará vencer a partida de volta por mais de dois gols de diferença ou pelo menos vencer por um para levar a partida para a disputa de pênaltis.

O Flamengo vinha de vitória sobre o Mirassol no Brasileirão, assim com o Inter, que foi até Bragança Paulista somar três pontos diante do Bragantino.

Em confrontos válidos pela Libertadores entre cariocas e gaúchos, são três vitórias para o Flamengo e dois empates.