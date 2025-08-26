Após derrota para o Cruzeiro, Inter se reapresenta de olho no Fortaleza

Carbonero pode brigar por vaga no time titular. Ricardo Duarte / Inter

A manhã desta terça-feira (26) marcou a volta do Inter aos treinos no CT Parque Gigante. Roger Machado comandou a reapresentação da equipe após a derrota para o Cruzeiro, no fim de semana.

A atividade no gramado do CT teve participação apenas dos reservas. Os titulares do jogo no Mineirão fizeram trabalhos físicos de recuperação.

Preservação

Thiago Maia, com dores musculares, foi preservado da viagem a Belo Horizonte. No treino desta terça, não participou das atividades no gramado.

Carbonero tem recebido atenção especial após se recuperar de lesão. Com mais tempo de preparação, é possível que o colombiano brigue por vaga entre os titulares.

Retornos

Outros dois atletas também estarão à disposição para o jogo no Beira-Rio. Valencia e Vitinho cumpriram suspensão em Minas Gerais e voltam a ficar no banco de reservas.