Após derrota, Alan Patrick destaca mudança de postura do Inter na etapa final: "A gente segue supervivo"

Alan Patrick não teve grande atuação na partida no Maracanã. Mauro PIMENTEL / AFP

A primeira etapa das oitavas de final da Libertadores terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Inter, nesta quarta-feira (13), no Maracanã. O resultado deixa o Colorado vivo na disputa e com chances reais de reverter o resultado no Beira-Rio, na próxima semana.

Na saída de campo, Alan Patrick destacou a mudança de postura do Inter depois do intervalo. No primeiro tempo, a pressão flamenguista anulou o jogo dos gaúchos e resultou no gol de Bruno Henrique.

— Foram dois tempos distintos. No primeiro tempo tivemos dificuldades de reter a bola e fazer uma transição um pouco mais controlada, trabalhar no campo de ataque, coisa que nós conseguimos fazer no segundo tempo — relatou.

O capitão colorado acredita que é possível reverter o placar no jogo da volta, na próxima quarta-feira (20), e buscar a classificação:

— A gente segue supervivo. Acho que foi apenas a primeira parte. A gente vai pra nossa casa, tentar ajustar, ver o que a gente tem pra melhorar e fazer um grande jogo diante da nossa torcida, no jogo da volta.