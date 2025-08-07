Após choque de cabeça, Richard entra no protocolo de concussão e é substituído em jogo do Inter contra o Fluminense

O Inter sofreu uma baixa logo na primeira metade da etapa inicial contra o Fluminense, no Maracanã, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Aos 13 minutos, estreando como titular — surpresa no meio-campo —, o Richard se chocou de cabeça com Everaldo e levou a pior. O protocolo de concussão foi acionado.
O que originou o lance foi um lateral do Flu. Richard até acertou a a bola, mas Everaldo chegou atrasado nela, acertando o jogador colorado, que ficou com a cabeça sangrando.
O jogo ficou parado para atendimento médico aos dois, até que os médicos do Inter sinalizaram à comissão técnica que seria necessária a substituição. Ronaldo entrou no lugar de Richard, aos 16.
O volante colorado deixou o campo sob a maca. Três minutos depois, a bola voltou a rolar - ainda com o 0 a 0 no placar (2 a 1 para os cariocas no agregado).
