AO VIVO: acompanhe à apresentação de Alan Rodriguez, novo reforço do Inter

Na tarde desta sexta-feira (1º), às 13h, no Beira-Rio, o meio-campista Alan Rodriguez vai ser apresentado pelo Inter como o novo reforço colorado para a sequência da temporada de 2025. GZH acompanha à apresentação ao vivo.

Ele pertencia ao Argentinos Juniors, da Argentina, e chega ao clube gaúcho com vínculo até dezembro de 2029.

Cria do Defensor de Montevidéu, começou a vida profissional no Boston River, também de seu país natal. Em agosto de 2022, foi vendido ao Argentinos Juniors por cerca de R$ 10 milhões. Desde então, são 77 jogos por lá. Marcou oito gols e deu cinco assistências.

Com 1m70cm, tem mais destaque na movimentação e na ascensão sobre os companheiros, a ponto de ser capitão do time argentino. Apesar de atuar preferencialmente como segundo volante, também já foi utilizado mais adiante no meio-campo.

Acompanhe a apresentação com GZH