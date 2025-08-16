Antes de decisão na Libertadores, Inter recebe o Flamengo com reservas em busca de espaço

Roger estuda equipe para mandar a campo contra o Flamengo. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Tudo o que o Inter não queria, e nem precisava, era desse jogo com o Flamengo no domingo (17), quatro dias depois de ter enfrentado o time carioca e três dias antes de reencontra-lo novamente, em confronto pela Libertadores.

Tanto Flamengo assim pode ser prejudicial para a equipe de Roger Machado. Mas, de certa forma, pode ser aproveitado pelos reservas que o treinador escalará no confronto das 18h30min, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Dos 11 que estarão em campo na quarta-feira (20), pelas oitavas de final da Copa, é possível que apenas dois deles comecem a partida do final de semana. Um é o goleiro Rochet. O outro é uma dúvida entre Vitão e Bernabei.

Explica-se. O grupo do Inter não tem um lateral-esquerdo reserva. Ramon saiu e não foi buscada uma reposição. Quando não escalou Bernabei, Roger optou por Victor Gabriel como lateral. Para isso, porém, terá de colocar Vitão entre os titulares. Como ele não jogou as últimas duas partidas pelo Brasileirão, cumprindo suspensão, não está tão desgastado como os demais.

O confronto vem em má hora porque mesmo que o Flamengo poupe alguns jogadores, os reservas de Filipe Luis quase não diminuem a qualidade na comparação com os titulares. O ideal seria esse confronto vir em outro momento, com a possibilidade de usar força máxima. Roger falou sobre isso após o jogo de quarta-feira (13):

— O Campeonato Brasileiro é importante, mas a partida vem bem no meio de uma disputa. Vamos ver quem estará bem e recuperado no domingo — afirmou o técnico colorado.

Fator banco de reservas

Bicampeão da Libertadores, herói das finais de 2006 e 2010, Rafael Sobis traz um olhar diferente para o jogo deste domingo. No programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, defendeu que a equipe reserva seja usada em nome de ter força máxima na quarta-feira, mas aponta:

— Jogos grandes, decisões, costumam ser decididas por quem vem do banco. Muitas vezes a solução está na reserva. Então é jogo para ganhar pontos com Roger, crescer, pegar confiança. Quem sabe fazer um crimezinho?

Ele lembrou que, na Libertadores de 2010, dois dos três gols do Inter na decisão foram marcados por jogadores que saíram do banco (Damião e Giuliano). Nessa mesma temporada, entre uma final e outra, os colorados escalaram reservas e perderam para o Fluminense entre as duas partidas contra o Chivas Guadalajara. E quase ninguém se recorda.

O Brasileirão importa. Mas, excepcionalmente, nesta semana, o que vale de verdade é a quarta-feira.