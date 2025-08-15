Antes de decisão na Libertadores, atacantes do Inter podem ganhar chance para reconquistar espaço no time

Borré e Valencia podem receber nova oportunidade no Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

No meio do caminho das oitavas de final da Libertadores entre Inter e Flamengo há outro Inter e Flamengo, pelo Brasileirão, no domingo (17). O que pode ser na visão ampla uma pedra em meio a um período decisivo do ano, também surge como uma oportunidade para alguns jogadores reconquistar espaço.

Neste momento, sem maiores pretensões na competição nacional, Roger Machado deve poupar os seus principais jogadores na partida das 18h30min, no Beira-Rio.

Após o time apresentar pouco poder ofensivo na derrota por 1 a 0 na quarta-feira — o Inter chutou apenas cinco vezes a gol —, abre-se espaço para Enner Valencia ou Rafael Borré voltarem a iniciar uma partida, inclusive, juntos. Os dois vivem má fase e perderam lugar para Ricardo Mathias, centroavante formado nas categorias de base colorada.

Borré é o centroavante com mais partidas na temporada. Disputou 30 jogos e marcou seis vezes. Mas lá se vão 483 minutos sem anotar um gol. O último foi de pênalti sobre o Santos, em 24 de julho.

A seca de Valencia é pior. São 29 presenças no ano, com sete gols. O mais recente deles no 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no começo de abril. São 16 jogos sem marcar, espalhados por 883 minutos. Apresentado com pompa e circunstância na metade de 2023, o equatoriano foi para o fim da fila da hierarquia de centroavantes. Nas partidas contra Bragantino e Flamengo, ele nem sequer entrou em campo.

— Roger, como ele mesmo disse, é refém do campo. Por isso, Mathias entrou no Maracanã e só não estará na quarta se Borré, o próximo da lista, fizer Roger ser refém do campo outra vez. Acredito que o próprio técnico apostará no colombiano domingo, pensando que ele possa se garantir para quarta e permitir que escale um nome com casca suficiente para o peso da decisão — analisa o comentarista Leonardo Oliveira.

Os dois juntos?

Uma das possibilidades é os dois atuarem juntos. Nesta temporada, a dupla esteve em campo junta em algum momento da partida em oito oportunidades. Porém, em apenas duas começaram como titulares. Os jogos foram na vitória por 2 a 0 sobre o Monsoon, na última rodada da primeira fase do Gauchão, e na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Após a partida no Maracanã, Roger fez a sua análise de como o confronto no fim de semana se encaixa entre o mata-mata pela Libertadores.

— A partida vem bem no meio de uma disputa, a gente vai ver quem vai estar bem recuperado para o domingo, mas serve também como material para o próximo jogo decisivo da Libertadores e trabalhar forte para descansar os caras — comentou.

Flamengo pode ter Arrascaeta

O Flamengo também deve ter mudanças para o fim de semana. Arrascaeta é cotado para voltar ao time após cumprir suspensão automática na Libertadores.

O zagueiro Danilo e o meio-campista De la Cruz eram cotados para jogar na partida de ida da Libertadores, mas foram ausências. A expectativa é de que possam estar em campo no primeiro dos dois jogos no Beira-Rio.