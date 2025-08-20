Ancelotti encontra Roger Machado antes de Inter e Flamengo pela Libertadores

Carlo Ancelotti se encontra neste momento dentro do Beira-Rio para acompanhar a partida entre Inter e Flamengo, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Antes de a bola rolar — com certo atraso —, o italiano encontrou o treinador do Inter, Roger Machado.
O técnico da Seleção Brasileira chegou ao estádio por volta das 20h35min desta quarta-feira (20). O transporte utilizado no trajeto entre o hotel e Beira-Rio foi um micro-ônibus.
O primeiro a desembarcar do veículo foi o diretor de Seleções da CBF Rodrigo Caetano. Em seguida, desembarcaram Paulo Roberto Falcão, Ancelotti, Taffarel, ex-goleiro da Seleção Brasileira e do Colorado e Cristiano Nunes, preparador físico do Amarelinha.
Os profissionais rumaram aos camarotes sem atender à imprensa.
