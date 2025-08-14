Ancelotti acompanha jogo entre Inter e Flamengo pela Libertadores, no Maracanã

Ancelotti foi fotografado antes da partida começar. Mauro PIMENTEL / AFP

A partida entre Flamengo e Inter pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores tem inúmeros elementos que a tornam uma das mais aguardadas desta fase da competição. Uma presença específica no Maracanã deixa claro isso.

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi visto em um dos camarotes acompanhando a partida. Ele retornou ao Brasil após período de férias e irá convocar a Seleção no dia 25 de agosto para os dois jogos finais das Eliminatórias.

Na primeira convocação de Ancelotti, em maio, ele convocou sete jogadores do futebol brasileiro, sendo cinco do Flamengo. Gerson e Wesley, lembrados na lista, deixaram o clube nesta janela de transferências.