Além de Ricardo Mathias: meia ganha pontos com Roger e deve ser titular do Inter contra o Flamengo

Desempenho de Tabata contra o Bragantino agradou Roger Ricardo Duarte / Inter

O desempenho de Ricardo Mathias foi a principal notícia da vitória do Inter sobre o Bragantino. Além disso, outro jogador ganhou pontos para ser titular contra o Flamengo: Bruno Tabata.

Titular em Bragança, o meio-campista foi elogiado por Roger Machado e deve seguir na equipe. O treinador valorizou a capacidade de retenção de bola que a equipe teve em São Paulo.

— Poder levar para campo jogadores que tem uma relação melhor com a bola, que consigam fazer com que o Alan (Patrick) não seja o único responsável (pela armação), e por consequência alvo mais fácil dos marcadores, podendo colocar o Rodriguez em campo, jogador muito dinâmico. Fez com que o Alan pudesse desfrutar o jogo melhor, por vezes marcado mas liberando Tabata e Rodriguez. [...] A conclusão foi essa: um cuidado melhor com a bola, algo que estávamos buscando há muito tempo — explicou.

As entradas de Bruno Tabata e Alan Rodriguez fizeram com que Wesley fosse devolvido ao lado esquerdo de ataque. A parceria do atacante com Bernabei também agradou ao treinador.

— Eles têm a memória. Quando eu separei os coletes no treino, vi o Wesley falar para o Bernabei: "Vamos namorar de novo? Estávamos só falando à distância no campo". Eles se entendem. Algumas vezes fora do timing, mas o entrosamento acaba facilitando que eles retornem e acaba facilitando o jogo de ambos. Foram bem, os dois — afirmou.

Com as boas notícias do sistema ofensivo, que era o principal ponto de atenção de Roger, as mudanças para encarar o Flamengo devem ser concentradas na defesa.

Braian Aguirre, preservado em São Paulo, retoma titularidade na lateral-direita. A volta de Vitão, que estava suspenso, também acontecerá naturalmente.