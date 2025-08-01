Alan Rodríguez é registrado no BID e pode estrear pelo Inter

Jogador foi apresentado nesta sexta-feira (1º). Geison Lisboa / Inter, Divulgação

Alan Rodríguez teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (1º) e já pode jogar pelo Inter. Na quinta-feira (31), ele já participou de atividade junto ao grupo colorado.

O meio-campista é opção para Roger Machado na partida deste domingo (3), contra o São Paulo, pelo Brasileirão. O jogo será realizado no Morumbi, às 20h30min.

O jogador foi apresentado na tarde desta sexta no Beira-Rio. Ele pertencia ao Argentinos Juniors, da Argentina, e chega ao clube gaúcho com vínculo até dezembro de 2029. O uruguaio de 25 anos vestirá a camisa 14 no Colorado.